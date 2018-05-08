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Медведев поздравил Пашиняна
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Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото
Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото

Медведев поздравил Пашиняна с назначением премьер-министром Армении 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Исполняющий обязанности премьера России Дмитрий Медведев поздравил Никола Пашиняна с назначением должность премьер-министра Армении. Об этом заявили в пресс-службе российского правительства.
«Убеждён, что дальнейшее развитие торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества, реализация крупных совместных проектов в различных областях, укрепление интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза в полной мере отвечают интересами России и Армении», — отметил Медведев.
Ранее российский лидер Владимир Путин направил телеграмму с поздравлениями Пашиняну.
8 мая Пашиняна избрали премьер-министром Армении. Свои голоса в поддержку лидера оппозиции отдали 59 депутатов, против — 42.
RT на русском: последние новости
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