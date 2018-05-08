В Госдуме ничего страшного в Мутко не увидели

Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству единоросс Евгений Москвичев в беседе с НСН оценил готовность Мутко к новому амплуа.

«Раз он работал в регионе и вел эти вопросы, думаю, опыт у него есть. В связи с тем, что комитет по транспорту ведет и строительные вопросы, будем общаться, будем видеть. Я считаю, что здесь ничего страшного нет. Считаю, что правильно. Если есть у человека желание, он всегда справится», — подчеркнул он.

Напомним, сегодня Госдума должна рассмотреть кандидатуру Медведева на пост председателя правительства.