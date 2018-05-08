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В Госдуме ничего страшного в Мутко не увидели
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Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото
Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото

В Госдуме ничего страшного в Мутко не увидели 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
И.о. зампреда правительства по делам спорта, туризма и молодёжной политики Виталий Мутко в новом составе кабинета может стать куратором строительной отрасли. Накануне с таким предложением на встрече с фракцией «Единой России» в Госдуме выступил и.о. премьера Дмитрий Медведев.
Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству единоросс Евгений Москвичев в беседе с НСН оценил готовность Мутко к новому амплуа.
«Раз он работал в регионе и вел эти вопросы, думаю, опыт у него есть. В связи с тем, что комитет по транспорту ведет и строительные вопросы, будем общаться, будем видеть. Я считаю, что здесь ничего страшного нет. Считаю, что правильно. Если есть у человека желание, он всегда справится», — подчеркнул он.
Напомним, сегодня Госдума должна рассмотреть кандидатуру Медведева на пост председателя правительства.
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