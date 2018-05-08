Совфед озвучил условия дальнейшего сотрудничества России и Украины 

Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев прокомментировал слова депутата Верховной Рады Вадима Рабиновича, который заявил о сотрудничестве России и Украины в будущем. Об этом сообщило ИА НСН.
Проблема нормализации отношений между государствами заключается в том, что Киев обвиняет Москву в конфликте на юго-востоке Украины и оккупации Крыма. Пока в Верховной Раде не пересмотрят эту точку зрения, конструктивного диалога не предвидится, добавил Константин Косачев.
Нормальные отношения между Россией и Украиной, в конце концов, будут налажены. Сейчас ситуация напоминает политические процессы, которые идут между Южной Кореей и КНДР. С таким заявлением выступил депутат Верховной Рады, лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович.