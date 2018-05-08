Справороссов не устраивает кандидатура Мутко на пост вице-премьера

Об этом во вторник сообщил журналистам лидер фракции Сергей Миронов

"Когда мы слышим, например, фамилию [председателя Счетной палаты] Татьяны Голиковой, нас эта кандидатура очень обрадовала. Точно так же, как кандидатура [на пост] вице-премьера по сельскому хозяйству [полпреда президента в Центральном федеральном округе] Алексеея Гордеева. Точно так же, как новый руководитель аппарата правительства или новый вице-премьер, который будет отвечать за цифровую экономику, — вот эти кандидатуры нас обрадовали", — заявил лидер думских справороссов.

Он также выразил уверенность в том, что Дмитрий Козак , работавший в прежнем правительстве вице-премьером в сфере строительства и ЖКХ, справится с новыми обязанностями.

"Вот те фамилии, которые я перечислил, нас устраивают. Здесь я ставлю многоточие, отвечая на ваш вопрос", — сказал Миронов в ответ на просьбу прокомментировать предложение назначить Мутко на пост зампреда правительства по вопросам строительства.

Кандидаты в вице-премьеры

По его словам, планируется, что Акимов будет отвечать за транспорт, связь и цифровые технологии, Борисов — за оборонно-промышленный комплекс, Голикова — за здравоохранение, Голодец — за культуру и спорт, Гордеев — за сельское хозяйство, Мутко — за строительство, а Козак — за энергетику и промышленность. Чуйченко же Медведев намерен назначить главой аппарата правительства.