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Справороссов не устраивает кандидатура Мутко
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Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото
Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото

Справороссов не устраивает кандидатура Мутко на пост вице-премьера 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Экс-министр спорта, исполняющий обязанности вице-премьера по спорту, туризму и делам молодежи Виталий Мутко не вошел в список устроивших фракцию "Справедливая Россия" кандидатов в вице-премьеры, предложенных кандидатом на пост премьер-министра Дмитрием Медведевым.
Об этом во вторник сообщил журналистам лидер фракции Сергей Миронов.
"Когда мы слышим, например, фамилию [председателя Счетной палаты] Татьяны Голиковой, нас эта кандидатура очень обрадовала. Точно так же, как кандидатура [на пост] вице-премьера по сельскому хозяйству [полпреда президента в Центральном федеральном округе] Алексеея Гордеева. Точно так же, как новый руководитель аппарата правительства или новый вице-премьер, который будет отвечать за цифровую экономику, — вот эти кандидатуры нас обрадовали", — заявил лидер думских справороссов.
Он также выразил уверенность в том, что Дмитрий Козак, работавший в прежнем правительстве вице-премьером в сфере строительства и ЖКХ, справится с новыми обязанностями.
"Вот те фамилии, которые я перечислил, нас устраивают. Здесь я ставлю многоточие, отвечая на ваш вопрос", — сказал Миронов в ответ на просьбу прокомментировать предложение назначить Мутко на пост зампреда правительства по вопросам строительства.

Кандидаты в вице-премьеры

Ранее Медведев предложил кандидатуры заместителя руководителя аппарата правительства РФ Максима Акимова, заместителя министра обороны РФ Юрия Борисова, председателя Счетной палаты Татьяны Голиковой, и. о. вице-премьера Ольги Голодец, полпреда президента в Центральном федеральном округе Алексея Гордеева, и. о. вице-премьера Виталия Мутко, и. о. вице-премьера Дмитрия Козака и и. о. начальника контрольного управления президента РФ Константина Чуйченко на посты вице-премьеров. Об этом сообщил ТАСС участник встречи Медведева с депутатами фракции "Единая Россия" в Госдуме.
По его словам, планируется, что Акимов будет отвечать за транспорт, связь и цифровые технологии, Борисов — за оборонно-промышленный комплекс, Голикова — за здравоохранение, Голодец — за культуру и спорт, Гордеев — за сельское хозяйство, Мутко — за строительство, а Козак — за энергетику и промышленность. Чуйченко же Медведев намерен назначить главой аппарата правительства.
На пост первого вице-премьера Медведев выдвинул Антона Силуанова. Предполагается, что он также сохранит за собой должность главы Минфина.
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