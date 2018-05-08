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Путин поздравил Пашиняна с вступлением в должность премьер-министра Армении
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Путин поздравил Пашиняна с вступлением в должность премьер-министра Армении 

ТАСС 51 минуту назад
ТАСС, 8 мая. Президент РФ Владимир Путин поздравил оппозиционного лидера Никола Пашиняна с вступлением в должность премьер-министра Армении. Об этом сообщает Кремль.
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