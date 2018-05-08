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Путин направил поздравительную телеграмму Пашиняну
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Путин направил поздравительную телеграмму Пашиняну 

РИА Новости 40 минут назад
РИА НОВОСТИ. ПУТИН НАПРАВИЛ ПОЗДРАВИТЕЛЬНУЮ ТЕЛЕГРАММУ ПАШИНЯНУ ПО СЛУЧАЮ ВСТУПЛЕНИЯ В ДОЛЖНОСТЬ ПРЕМЬЕРА АРМЕНИИ — КРЕМЛЬ
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