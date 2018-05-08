Запрет на членство премьера в партиях обсудят в ГД

В ГД выступили за обсуждение идеи запретить премьеру членство в партиях

Депутаты фракции "Справедливая Россия" внесли в Госдуму проект, запрещающий членство премьер-министра России в политических партиях. По мнению авторов документа, предлагаемые меры направлены на оптимизацию законодательства в сфере государственного строительства и будут способствовать развитию демократии, политической конкуренции и многопартийности в стране.

"Этот вопрос требует прежде всего широкого общественного обсуждения. Конечно, это можно сделать и в ходе обсуждения законопроекта, но все-таки предварительное обсуждение в обществе, среди экспертов, специалистов и так далее, наверное, было бы более чем правильным, нежели вытаскивать такой сюрприз из мешка — вносить проект и потом уже после этого рассчитывать на то, что он будет принят", — заявил РИА Новости Лысаков.

По его словам, в том, что глава кабинета министров является членом какой-либо партии, есть и недостатки, и преимущества.