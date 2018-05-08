Гурцкая поприветствовала возможное появление в правительстве Голиковой 

Дмитрий Медведев, чью кандидатуру на пост премьер-министра рассматривает сегодня Госдума, назвал имена своих потенциальных заместителей. Курировать вопросы социальной политики в правительстве на посту вице-премьера было предложено нынешней главе Счётной палаты Татьяне Голиковой.
Член Общественной палаты, певица Диана Гурцкая в эфире НСН поприветствовала это назначение и рассказала, какие качества Голиковой будут важны на её новом посту.
«Татьяна Алексеевна — это профессионал высочайшего уровня. Человек, который, несмотря на годы, проведённые во власти, сохраняет искренность и теплоту. Когда она работала министром здравоохранения и социального развития, ни одно моё обращение не оставалось без ответа. Многое также удалось, и когда была создана Комиссия при Президенте по делам инвалидов, первым председателем которой была Татьяна Алексеевна. Самоотдача, удивительно широкий кругозор и уникальная работоспособность. Для меня она, безусловно, пример, на который надо равняться», — поделилась Гурцкая.
Шохин не нашел для Кудрина места во власти Напомним, 7 мая истёк срок полномочий кабинета министров. После инаугурации президент России Владимир Путин внёс на рассмотрение в Госдуму кандидатуру на пост премьер-министра — Дмитрия Медведева. Потенциальный глава кабмина назвал основных претендентов на посты вице-премьеров в правительстве, в числе которых оказались Антон Силуанов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Виталий Мутко, Юрий Борисов, Алексей Гордеев. Как отмечает Ura.ru, главой аппарата правительства Медведвев предложил назначить Константина Чуйченко, в нынешний момент возглавляющего контрольное управление администрации президента.