Гурцкая поприветствовала возможное появление в правительстве Голиковой

Член Общественной палаты , певица Диана Гурцкая в эфире НСН поприветствовала это назначение и рассказала, какие качества Голиковой будут важны на её новом посту.

«Татьяна Алексеевна — это профессионал высочайшего уровня. Человек, который, несмотря на годы, проведённые во власти, сохраняет искренность и теплоту. Когда она работала министром здравоохранения и социального развития, ни одно моё обращение не оставалось без ответа. Многое также удалось, и когда была создана Комиссия при Президенте по делам инвалидов, первым председателем которой была Татьяна Алексеевна. Самоотдача, удивительно широкий кругозор и уникальная работоспособность. Для меня она, безусловно, пример, на который надо равняться», — поделилась Гурцкая.