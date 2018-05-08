КПРФ не дала согласие на переназначение Медведева премьером 

Однако голоса «красных» ничего не решают
Фракция КПРФ будет голосовать против Дмитрия Медведева, кандидатуру которого избранный на четвертый срок президент РФ Владимир Путин выдвинул на пост председателя правительства.
Во вторник Дмитрий Медведев прибыл в нижнюю палату парламента для консультаций с фракциями КПРФ и "Справедливая Россия". На заседании 8 мая депутаты должны рассмотреть кандидатуру Медведева, выдвинутую Владимиром Путиным на пост председателя правительства.
По итогам этих консультаций выяснилось, что коммунисты не просто не готовы поддержать старого нового премьера, а будут голосовать против дачи согласия на его назначение.
"Голосовать за этот курс, за эту команду, за такого премьера наша фракция не будет. Мы будем голосовать против", — сообщил журналистам лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передает ТАСС.
Ранее в возможности поддержки кандидатуры Медведева усомнились в «Справедливой России». В частности, справороссы критиковали его экономическую политику.
Тем не менее, согласие на назначение гарантировано при любом раскладе: у "Единой России", лидером которой является Дмитрий Медведев, в нижней палате парламента — три четверти голосов.