Ещё
КПРФ не дала согласие на переназначение Медведева премьером
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото
Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото

КПРФ не дала согласие на переназначение Медведева премьером 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Однако голоса «красных» ничего не решают
Фракция КПРФ будет голосовать против Дмитрия Медведева, кандидатуру которого избранный на четвертый срок президент РФ Владимир Путин выдвинул на пост председателя правительства.
Во вторник Дмитрий Медведев прибыл в нижнюю палату парламента для консультаций с фракциями КПРФ и "Справедливая Россия". На заседании 8 мая депутаты должны рассмотреть кандидатуру Медведева, выдвинутую Владимиром Путиным на пост председателя правительства.
По итогам этих консультаций выяснилось, что коммунисты не просто не готовы поддержать старого нового премьера, а будут голосовать против дачи согласия на его назначение.
"Голосовать за этот курс, за эту команду, за такого премьера наша фракция не будет. Мы будем голосовать против", — сообщил журналистам лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передает ТАСС.
Ранее в возможности поддержки кандидатуры Медведева усомнились в «Справедливой России». В частности, справороссы критиковали его экономическую политику.
Тем не менее, согласие на назначение гарантировано при любом раскладе: у "Единой России", лидером которой является Дмитрий Медведев, в нижней палате парламента — три четверти голосов.
Карельские вести: последние новости
КПРФ отказалась поддержать кандидатуру премьера, предложенную Путиным Скучающую на инаугурации Путина Поклонскую превратили в новый мем Автомобили нового российского бренда Aurus подорожали ещё до старта продаж
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко305
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина409
Трамп решил судьбу Ирана270
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится402
На «Евровидении» произошло ЧП88
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
02:19
Ереван встретил ликованием назначение Пашиняна
В мире
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение