КПРФ не дала согласие на переназначение Медведева премьером

Однако голоса «красных» ничего не решают

Во вторник Дмитрий Медведев прибыл в нижнюю палату парламента для консультаций с фракциями КПРФ и "Справедливая Россия" . На заседании 8 мая депутаты должны рассмотреть кандидатуру Медведева, выдвинутую Владимиром Путиным на пост председателя правительства.

По итогам этих консультаций выяснилось, что коммунисты не просто не готовы поддержать старого нового премьера, а будут голосовать против дачи согласия на его назначение.

"Голосовать за этот курс, за эту команду, за такого премьера наша фракция не будет. Мы будем голосовать против", — сообщил журналистам лидер КПРФ Геннадий Зюганов , передает ТАСС

Ранее в возможности поддержки кандидатуры Медведева усомнились в «Справедливой России». В частности, справороссы критиковали его экономическую политику.