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Пашинян убирает глав полиции и нацбезопасности
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«Зашел в класс и начал стрелять»

Пашинян убирает глав полиции и нацбезопасности 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: ИА Regnum
Новый глава правительства Армении Никол Пашинян предложил президенту поменять руководителей Службы национальной безопасности и полиции.
"Я только что подписал предложение президенту снять с должности главу полиции Владимира Гаспаряна и директора Службы национальной безопасности Георгия Кутояна", — написал Пашинян на своей страничке в Facebook.
В соответствии с местным законодательством полиция и СНБ подчиняются премьеру страны.
Лидер оппозиции Никол Пашинян был избран на пост премьер-министра 8 мая, за него проголосовали 59 депутатов, против были 42 депутата. В тот же день президент Армении утвердил его в новой должности. После избрания Пашиняна правящая Республиканская партия Армении заявила, что уходит в оппозицию и отказывается от всех постов в правительстве.
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