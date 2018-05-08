Эсеры отказали Медведеву в поддержке 

Фракция "Справедливая Россия" решила не поддерживать кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра России, заявил лидер эсеров Сергей Миронов по итогам встречи с Медведевым.
"Наша фракция при голосовании в Государственной Думе будет голосовать против кандидатуры, внесенной президентом", — сказал Миронов журналистам.
Медведев, кандидатуру которого президент РФ Владимир Путин предложил утвердить на пост премьера, приехал во вторник в Госдуму для продолжения консультаций с парламентскими фракциями.
В понедельник Медведев уже побеседовал с единороссами и представителями фракции ЛДПР.