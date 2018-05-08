Ещё
Эсеры отказали Медведеву в поддержке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эсеры отказали Медведеву в поддержке 

РИА Новости 1 час назад
Фракция "Справедливая Россия" решила не поддерживать кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра России, заявил лидер эсеров Сергей Миронов по итогам встречи с Медведевым.
"Наша фракция при голосовании в Государственной Думе будет голосовать против кандидатуры, внесенной президентом", — сказал Миронов журналистам.
Медведев, кандидатуру которого президент РФ Владимир Путин предложил утвердить на пост премьера, приехал во вторник в Госдуму для продолжения консультаций с парламентскими фракциями.
В понедельник Медведев уже побеседовал с единороссами и представителями фракции ЛДПР.
РИА Новости: последние новости
Песков прокомментировал слова Михаила Леонтьева в отношении Армении Зюганов оценил предложенный состав правительства Чиновники могут пересесть на машины проекта "Кортеж", считает Мантуров
Комментарии12
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп решил судьбу Ирана229
На «Евровидении» произошло ЧП72
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится303
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина75
Астролог предсказал победу Путина и пожалел98
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
01:00
Воробей раскрыла подробности болезни дочери
Шоу-бизнес
02:19
Ереван встретил ликованием назначение Пашиняна
В мире
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение