Песков рассказал, чего Кремль ждет от Армении 

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле ожидают участия армянской стороны в майском саммите ЕврАзЭс. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Это очень важный участник, важный партнер. Более того, как правило, на полях таких мероприятий, конечно, проходят и двусторонние встречи, поэтому в зависимости от того, кто будет представлять Армению, мы рассчитываем, что состоятся и двусторонние контакты", — заявил Песков в ответ на соответствующий вопрос.
Он добавил, что вопрос насчет того, кто будет представлять Армению следует адресовать Еревану.
Ранее сообщалось, что лидер акций протестов Никол Пашинян избран новым премьер-министром Армении.