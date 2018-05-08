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Песков рассказал, чего Кремль ждет от Армении
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Песков рассказал, чего Кремль ждет от Армении 

Газета.Ru 36 минут назад
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле ожидают участия армянской стороны в майском саммите ЕврАзЭс. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Это очень важный участник, важный партнер. Более того, как правило, на полях таких мероприятий, конечно, проходят и двусторонние встречи, поэтому в зависимости от того, кто будет представлять Армению, мы рассчитываем, что состоятся и двусторонние контакты", — заявил Песков в ответ на соответствующий вопрос.
Он добавил, что вопрос насчет того, кто будет представлять Армению следует адресовать Еревану.
Ранее сообщалось, что лидер акций протестов Никол Пашинян избран новым премьер-министром Армении.
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