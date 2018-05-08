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Песков отреагировал на предложение о назначении Мутко
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Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото
Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото

Песков прокомментировал предложение о назначении Мутко в новое правительство 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Выбор кандидатов в новое правительство является прерогативой Дмитрий Медведева, это касается и Виталия Мутко. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Я бы не стал исключать того, что, конечно, разговоры и проговоры кандидатур имели место. Но, с другой стороны, это прерогатива главы кабинета — предлагать главе государства для назначения тех или иных кандидатов в его кабинет», — сказал он.
Комментируя реакцию президента на предложение назначить Мутко на должность вице-премьера по вопросам строительства, Песков указал на то, что «это не вопрос Кремля».
«Это предложение кандидата на должность председателя правительства, который был предложен президентом. Свою аргументацию Дмитрий Анатольевич вчера уже излагал», — добавил он.
Ранее Медведев предложил кандидатуру Ольги Голодец на пост вице-премьера по вопросам культуры и спорта.
Также было озвучено, что Виталий Мутко может стать вице-премьером по строительству.
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Комментарии4  Ещё 2 источника 
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