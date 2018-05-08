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Зюганов выступил за новую стратегию правительства
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Зюганов оценил предложенный состав правительства 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
КПРФ выступает за новую стратегию правительства, предложенным составом правительства стратегия президента РФ реализована не будет, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
"Нам нужна новая стратегия, в противном случае ни указы президента, ни его обращения к стране таким составом правительства реализованы быть не могут", — заявил Зюганов журналистам по итогам встречи фракции КПРФ с кандидатом на пост премьер-министра РФ Дмитрием Медведевым.
В понедельник после своей инаугурации президент РФ Владимир Путин предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру Медведева на пост премьер-министра. Прошлое правительство ушло в отставку в день инаугурации.
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