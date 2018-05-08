В Кремле предупредили о пагубных последствиях выхода США из иранской сделки 

В очередной раз в Кремле напомнили журналистам о последовательной линии президента, направленную на необходимость сохранения СВПД как «единственной реальной основы для дальнейшего поддержания этого ценного статус-кво».
На вопрос, общался ли Владимир Путин с лидерами других стран по теме вероятного выхода США из иранской сделки, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напомнил журналистам о недавних контактах с канцлером ФРГ и президентом Франции, а также с другими лидерами.
"Вы знаете позицию российской стороны и президента Путина о неизбежных пагубных последствиях каких-либо действий, направленных на слом этих договоренностей", — подчеркнул Дмитрий Песков.
Журналисты поинтересовались, какие же пагубные последствия могут быть, на что получили ответ, что последствия, связанные с тем, что «перестанет существовать очень хрупкая, но незаменимая система договоренностей между заинтересованными странами относительно ядерного досье Ирана и по тематике нераспространения».
На вопрос о том, пыталась ли Москва предостеречь США, представитель Кремля ответил: «Позиция президента России последовательна, абсолютно открыта и все ее знают. В стратегическом рамочном плане она абсолютно совпадает с линией руководителей европейских столиц, которые также не сторонники слома этого основополагающего документа».
Когда же Пескова спросили, что Россия сделает в случае выхода США из иранской сделки, он заметил: «Пока не могу говорить на этот счет. Безусловно, это будет очень серьезная ситуация и в данном случае вопрос будет, конечно, рассматриваться в Москве, и решения будут приниматься президентом».