В Кремле предупредили о пагубных последствиях выхода США из иранской сделки

В очередной раз в Кремле напомнили журналистам о последовательной линии президента, направленную на необходимость сохранения СВПД как «единственной реальной основы для дальнейшего поддержания этого ценного статус-кво».

"Вы знаете позицию российской стороны и президента Путина о неизбежных пагубных последствиях каких-либо действий, направленных на слом этих договоренностей", — подчеркнул Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались, какие же пагубные последствия могут быть, на что получили ответ, что последствия, связанные с тем, что «перестанет существовать очень хрупкая, но незаменимая система договоренностей между заинтересованными странами относительно ядерного досье Ирана и по тематике нераспространения».

На вопрос о том, пыталась ли Москва предостеречь США, представитель Кремля ответил: «Позиция президента России последовательна, абсолютно открыта и все ее знают. В стратегическом рамочном плане она абсолютно совпадает с линией руководителей европейских столиц, которые также не сторонники слома этого основополагающего документа».