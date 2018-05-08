Кремль ожидает участия Армении в ЕАЭС в Сочи

В Кремле ожидают, что Армения примет участие в майском саммите ЕАЭС, и надеются, что в рамках мероприятия состоится двусторонняя встреча глав РФ и Армении. Об этом во вторник сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Ожидаем, безусловно. Это очень важный участник, важный партнер. Более того, как правило, на полях таких мероприятий, конечно, проходят и двусторонние встречи, поэтому в зависимости от того, кто будет представлять Армению, мы рассчитываем, что состоятся и двусторонние контакты», — ответил Песков на вопрос о том, ожидают ли в Кремле участия Еревана в саммите майском саммите ЕАЭС.
При этом он подчеркнул, что вопрос о том, кто именно будет представлять страну на этом форуме — президент или кто-то другой — нужно адресовать Армении.
Напомним, 14 мая в Сочи состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета. ЕАЭС функционирует с 1 января 2015 года. В настоящее время в состав объединения входят пять государств: Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан.