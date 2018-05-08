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Замглавы МИД обсудил с послом Омана ситуацию в Сирии и Йемене
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Замглавы МИД обсудил с послом Омана ситуацию в Сирии и Йемене 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов 8 мая обсудил с послом Омана в Москве Юсуфом Аль-Заджали обстановку в Сирии, Йемене и Персидском заливе, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
"В ходе состоявшейся беседы были обстоятельно обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-оманских отношений, а также ключевые аспекты ближневосточной повестки дня с акцентом на складывающуюся ситуацию в Сирии, Йемене и зоне Персидского залива", — говорится в сообщении.
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