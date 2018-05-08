Замглавы МИД обсудил с послом Омана ситуацию в Сирии и Йемене

"В ходе состоявшейся беседы были обстоятельно обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-оманских отношений, а также ключевые аспекты ближневосточной повестки дня с акцентом на складывающуюся ситуацию в Сирии, Йемене и зоне Персидского залива", — говорится в сообщении.