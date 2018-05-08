Россия ожидает участия Армении в саммите ЕврАзЭс

"Ожидаем, безусловно. Это очень важный участник, важный партнер. Более того, как правило, на полях таких мероприятий, конечно, проходят и двусторонние встречи, поэтому в зависимости от того, кто будет представлять Армению, мы рассчитываем, что состоятся и двусторонние контакты", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, ожидают ли в Кремле участия Армении в саммите ЕврАзЭс в мае.