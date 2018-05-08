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Россия ожидает участия Армении в саммите ЕврАзЭс
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Россия ожидает участия Армении в саммите ЕврАзЭс 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В Кремле ожидают участия Армении в майском саммите ЕврАзЭс и надеются, что в рамках мероприятия состоится двусторонняя встреча лидеров РФ и Армении, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ожидаем, безусловно. Это очень важный участник, важный партнер. Более того, как правило, на полях таких мероприятий, конечно, проходят и двусторонние встречи, поэтому в зависимости от того, кто будет представлять Армению, мы рассчитываем, что состоятся и двусторонние контакты", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, ожидают ли в Кремле участия Армении в саммите ЕврАзЭс в мае.
Он уточнил, что вопрос о том, кто именно будет представлять Армению — президент страны или кто-либо другой, стоит адресовать Еревану.
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