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Путин проведет ряд встреч на полях саммита ЕАЭС
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Путин на полях саммита ЕАЭС проведет ряд встреч, в том числе с Пашиняном 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин 14 мая на полях саммита ЕАЭС проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Об этом сообщил журналистам и. о. пресс-секретаря президента Дмитрий Песков.
"В понедельник будет саммит ЕАЭС, будут двусторонние встречи у президента Путина — с [премьер-министром Армении Николом] Пашиняном, и с [президентом Киргизии Сооронбаем] Жээнбековым, и с [президентом Белоруссии Александром] Лукашенко, и с [президентом Казахстана Нурсултаном] Назарбаевым. Достаточно напряженная повестка дня", — сказал Песков.
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