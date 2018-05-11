Путин проведет ряд встреч на полях саммита ЕАЭС

Путин на полях саммита ЕАЭС проведет ряд встреч, в том числе с Пашиняном

Президент России Владимир Путин 14 мая на полях саммита ЕАЭС проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщил журналистам и. о. пресс-секретаря президента Дмитрий Песков. "В понедельник будет саммит ЕАЭС, будут двусторонние встречи у президента Путина — с [премьер-министром Армении Николом] Пашиняном, и с [президентом Киргизии Сооронбаем] Жээнбековым, и с [президентом Белоруссии Александром] Лукашенко, и с [президентом Казахстана Нурсултаном] Назарбаевым. Достаточно напряженная повестка дня", — сказал Песков.