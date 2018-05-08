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В администрации Путина возможны перестановки
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В администрации Путина возможны перестановки 

РИА Новости 1 час назад
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил назначений в новой администрации президента параллельно с назначениями в правительстве.
"Думаю, что в ближайшее время их можно будет ожидать, потому что после утверждения главы кабинета будем вместе с вами ожидать уже по представлению председателя правительства назначений членов кабинета и вице-премьеров, министров и так далее. Ну и где-то параллельно с этим уже нельзя исключать назначений в администрации", — сказал во вторник журналистам Песков, отвечая на вопрос, когда будут перестановки в администрации президента.
В понедельник Владимир Путин вступил в должность президента РФ, в четвертый раз возглавив страну. После своей инаугурации Путин предложил ГД рассмотреть кандидатуру Медведева на пост премьер-министра. Прошлое правительство ушло в отставку в день инаугурации. Госдума во вторник на пленарном заседании рассмотрит кандидатуру Дмитрия Медведева на пост председателя правительства.
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