В администрации Путина возможны перестановки 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил назначений в новой администрации президента параллельно с назначениями в правительстве.
"Думаю, что в ближайшее время их можно будет ожидать, потому что после утверждения главы кабинета будем вместе с вами ожидать уже по представлению председателя правительства назначений членов кабинета и вице-премьеров, министров и так далее. Ну и где-то параллельно с этим уже нельзя исключать назначений в администрации", — сказал во вторник журналистам Песков, отвечая на вопрос, когда будут перестановки в администрации президента.
В понедельник Владимир Путин вступил в должность президента РФ, в четвертый раз возглавив страну. После своей инаугурации Путин предложил ГД рассмотреть кандидатуру Медведева на пост премьер-министра. Прошлое правительство ушло в отставку в день инаугурации. Госдума во вторник на пленарном заседании рассмотрит кандидатуру Дмитрия Медведева на пост председателя правительства.