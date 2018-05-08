Путин накануне Дня Победы напомнил о необходимости сохранения мира

"Владимир Путин особо отметил важность передачи молодому поколению неискаженной правды о событиях Великой Отечественной войны, а также подчеркнул, что долгом нынешних поколений является недопущение повторения трагических событий прошлого", — сообщается пресс-служба Кремля

Отмечается, что российский лидер выразил уверенность, что «традиции братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в годы суровых испытаний, останутся надежной основой для развития отношений между нашими странами».

Кроме того, Путин передал слова благодарности всем ветеранам войны и труженикам тыла, пожелав им здоровья, долголетия, мира и благополучия.