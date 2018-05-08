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Путин накануне Дня Победы напомнил о необходимости сохранения мира
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Путин накануне Дня Победы напомнил о необходимости сохранения мира 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении главам стран бывшего Советского Союза и гражданам Грузии и Украины с Днем Победы подчеркнул, что повторение трагических событий недопустимо.
"Владимир Путин особо отметил важность передачи молодому поколению неискаженной правды о событиях Великой Отечественной войны, а также подчеркнул, что долгом нынешних поколений является недопущение повторения трагических событий прошлого", — сообщается пресс-служба Кремля.
Отмечается, что российский лидер выразил уверенность, что «традиции братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в годы суровых испытаний, останутся надежной основой для развития отношений между нашими странами».
Кроме того, Путин передал слова благодарности всем ветеранам войны и труженикам тыла, пожелав им здоровья, долголетия, мира и благополучия.
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