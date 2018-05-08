В ГД ожидают скорого решения по составу правительства

В Госдуме ожидают скорого решения по новому составу правительства

"Скорость принятия решений говорит о том, что это произойдет достаточно быстро, потому что уже вчера мы слышали о вице-премьерах, что, кстати говоря, проложило новую дорогу для формата взаимоотношений между Государственной думой и правительством РФ. Потому что не было никогда, чтобы уже на уровне консультаций в Государственной думе исполняющий обязанности, то есть кандидат в премьеры, называл фамилии ключевых вице-премьеров", — заявил РИА Новости Шхагошев.

Депутат также добавил, что в ЕР есть много специалистов, которые могли бы претендовать на самые разные должности в правительстве РФ.

"Вчерашний указ президента уже говорит о том, что под это будет как выстраиваться структура, так и идти подбор кандидатов… Ждать осталось совсем немного", — резюмировал политик.

И. о. премьер-министра РФ Дмитрий Медведев в ходе консультаций с фракцией "Единая Россия" в понедельник озвучил свои предложения по кандидатурам вице-премьеров.

В понедельник вышел указ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". В нем президент поручил обеспечить вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик, обеспечить рост экономики выше мирового, инфляцию не выше 4%, увеличить объем экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом, обеспечить ипотеку в 8% для семей со средним достатком, нарастить строительство жилья до 120 миллионов квадратных метров в год, обеспечить повышение продолжительности жизни до 78 лет, а к 2030 году — до 80 лет.