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Эксперт: с точки зрения Путина и правящей элиты, Медведев — лучший кандидат
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Эксперт: с точки зрения Путина и правящей элиты, Медведев — лучший кандидат 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Политолог и публицист Александр Сафронов считает, что возвращение Дмитрия Медведева на пост председателя правительства России было предсказуемо.
«Назначение Медведева — рабочий момент, который укладывается в логику власти и обусловлен элитным раскладом как внутри вертикали, так и сложившимся положением в обществе», — рассказал Александр Сафронов.
Эксперт отметил, что относится к Медведеву отрицательно, тем не менее, назначение его было абсолютно предсказуемым.
«Во-первых, председателем правительства должен быть либерал. Потому что Путин исповедует либеральную идеологию, весь экономический и хозяйственный блок в стране контролируют либералы», — прокомментировал Александр Сафронов.
По его мнению, ни у кого другого просто нет кадров, чтобы комплексно занять посты в экономическом блоке правительства.
«Во-вторых, должен быть слабый политик. Путин уходит, этот срок последний, что очевидно уже всем. И это значит, что до определения элитой преемника Путина, пост председателя правительства не может занимать сильный, волевой и независимый политик», — считает Александр Сафронов.
Он уверен, что ближайшие три года Медведев будет занимать дом правительства, а вот потом, вероятно, будет его смена на того, кто будет определен в качестве преемника Владимира Путина.
«В-третьих, это должен быть лично близкий и преданный человек. Вот посмотрите, что происходит, например, на Украине. Стоило только Порошенко ослабнуть, как Гройсман завибрировал, и стал явно склоняться на сторону его врагов», — напомнил Александр Сафронов.
Эксперт говорит, что Россия находится в условиях противостояния с Западом, а значит Путину нужна гарантия, что новый глава правительства не станет точкой консолидации элит, враждебных ему и его окружению.
«И вот мы обозначили три условия: личная преданность, политическая слабость и либеральная ориентированность. Именно поэтому назначение Медведева было предрешено. С точки зрения Путина и правящей элиты, Медведев — лучший кандидат!», — подытожил Александр Сафронов.
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