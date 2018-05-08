Порошенко раскрыл «коварный план Путина»

Своими откровениями украинский президент поделился с корреспондентом телеканала CBS News. Петру Порошенко совершенно ясно, чего желает Владимир Путин. Цель президента России — воссоздать СССР.

"Он хочет вернуть Советский Союз. Он ответил в интервью на вопрос, что является крупнейшей катастрофой 20 века: не Вторая мировая война, Хиросима, Чернобыль , а распад СССР. Это его мышление", — пояснил Порошенко ход своих мыслей журналисту.

А для того, чтобы достичь своей цели, Путин намерен отвоевать Украину , считает Порошенко. План Путина — Советский Союз или Российская империя, смысл от этого не меняется, убежден украинский президент.

Как писали Dni.Ru , во время визита в Киев бывшего директора Центрального разведывательного управления ( ЦРУ США Майка Помпео у него состоялся разговор с Порошенко. Представитель Вашингтона тогда предупредил главу Незалежной, что лимит терпения у Белого дома в отношении Киева подходит к концу, и что Соединенные Штаты планируют взять под жесткий контроль выделяемые Украине средства.

Эксперты отмечают, что украинскому лидеру выписана черная метка. У Порошенко вряд ли есть шансы пойти на президентские выборы, которые состоятся уже в следующем году. Вполне возможно также, что вместо кресла главы государства нынешний лидер Незалежной окажется на тюремных нарах.