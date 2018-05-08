Порошенко раскрыл «коварный план Путина» 

Коварный план Владимира Путина раскрыт. Президент России намерен вернуть Советский Союз или возродить Российскую империю, уверен Петр Порошенко.
Своими откровениями украинский президент поделился с корреспондентом телеканала CBS News. Петру Порошенко совершенно ясно, чего желает Владимир Путин. Цель президента России — воссоздать СССР.
"Он хочет вернуть Советский Союз. Он ответил в интервью на вопрос, что является крупнейшей катастрофой 20 века: не Вторая мировая война, Хиросима, Чернобыль, а распад СССР. Это его мышление", — пояснил Порошенко ход своих мыслей журналисту.
А для того, чтобы достичь своей цели, Путин намерен отвоевать Украину, считает Порошенко. План Путина — Советский Союз или Российская империя, смысл от этого не меняется, убежден украинский президент.
Как писали Dni.Ru, во время визита в Киев бывшего директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майка Помпео у него состоялся разговор с Порошенко. Представитель Вашингтона тогда предупредил главу Незалежной, что лимит терпения у Белого дома в отношении Киева подходит к концу, и что Соединенные Штаты планируют взять под жесткий контроль выделяемые Украине средства.
Эксперты отмечают, что украинскому лидеру выписана черная метка. У Порошенко вряд ли есть шансы пойти на президентские выборы, которые состоятся уже в следующем году. Вполне возможно также, что вместо кресла главы государства нынешний лидер Незалежной окажется на тюремных нарах.