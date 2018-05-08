Лавров пообещал не повторять ужасы войны в мире

Лавров: Россия будет делать все, чтобы в мире не повторились ужасы Второй мировой войны

Уроки объединения стран против общей угрозы особенно актуальны сегодня, Россия будет делать все, чтобы в мире не повторились ужасы Второй мировой войны. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров на церемонии возложения венков к памятным доскам в фойе российского дипведомства, посвященным павшим в боях за Родину сотрудникам министерства.

"Мы каждый год отмечаем эту самую великую дату в истории нашей страны — День Победы, — сказал министр. — Это день радости и день скорби по тем, кто навсегда остался на полях сражений. В этом году мы отмечаем несколько юбилеев: 75 лет Сталинградской битвы, 75 лет Московской конференции министров иностранных дел СССР, США и Великобритании и 75 лет Тегеранской конференции МИД на высшем уровне".

"Общая угроза и враг позволили странам с противоположными идеологиями объединиться, чтобы человечество не впало в катастрофу, — отметил он. — Надо извлечь уроки из этого опыта, особенно актуального сегодня".

Лавров призвал не забывать "другие уроки той эпохи, когда возобладал национальный эгоизм, возобладало нежелание уважать принцип равной и неделимой безопасности". "Имею в виду Мюнхенский сговор, ставший апофеозом по умиротворению западными державами агрессора, — обратил внимание министр. — Это стало прелюдией к началу Второй мировой войны".

Россия, подчеркнул он, "никогда не будет действовать во вред безопасности других, открыта к честному, откровенному диалогу, основанному на уважении интересов всех партнеров". "Будем делать все, чтобы никогда не повторились ужасы, которые человечество пережило во время Второй мировой войны", — заявил Лавров.