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Медведев: Будущему кабмину по силам реализовать президентскую программу
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Медведев: Будущему кабмину по силам реализовать президентскую программу 

Российская Газета 17 часов назад
Фото: Российская Газета
Дмитрий Медведев, кандидатуру которого на пост главы правительства президент РФ Владимир Путин внес на утверждение в Госдуму, считает, что будущему кабинету министров под силу реализовать задачи, поставленные в послании главы государства. Об этом Медведев заявил во время консультаций с партией «Единая Россия».
"Эта задача абсолютно огромна по масштабам, сложна, но в то же время уверен, она всем нам по силам", — цитирует его ТАСС.
Он пояснил, что имеет в виду «консолидацию работы между правительством РФ, Госдумой, Федеральным Собранием, конечно, Советом Федерации, всеми региональными и муниципальными властями, которые претворяют в жизнь курс президента».
Ранее Дмитрий Медведев предложил кандидатуры Максима Акимова, Юрия Борисова, Татьяны Голиковой, Ольги Голодец, Алексея Гордеева, Виталия Мутко, Дмитрия Козака и Константина Чуйченко на посты вице-премьеров.
А Владимир Путин подписал «майский указ», которым определяются национальные цели развития России до 2024 года. Так, глава государства поручил кабмину увеличить продолжительности жизни, а также снизить уровень бедности в стране.
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