Кутепов: речь Путина на инаугурации показывает, что Россию ждет прорыв

Россию ждет прорыв в экономической и социальной сферах. Это главное, что выделил для себя в речи Президента на инаугурации сенатор Андрей Кутепов , который тоже был на церемонии, пишет ВМЕСТЕ-РФ.

«Но главные вопросы, которые будут уделяться — будут уделяться нашим гражданам, нашей социальной составляющей, нашей оборонной составляющей. Ну, а главное нашим людям, которые живут, радуются и чувствуют себя гордыми от того, что живут в нашей стране», — сказал председатель Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности.

Также сенатор ожидает, что взятый Владимиром Путным курс выведет Россию на передовые позиции в мировой экономике. А отношения с другими государствами неизбежно наладятся.