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Кутепов: речь Путина на инаугурации показывает, что Россию ждет прорыв
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Кутепов: речь Путина на инаугурации показывает, что Россию ждет прорыв 

Парламентская газета 36 минут назад
Фото: Парламентская газета
Россию ждет прорыв в экономической и социальной сферах. Это главное, что выделил для себя в речи Президента на инаугурации сенатор Андрей Кутепов, который тоже был на церемонии, пишет ВМЕСТЕ-РФ.
«Но главные вопросы, которые будут уделяться — будут уделяться нашим гражданам, нашей социальной составляющей, нашей оборонной составляющей. Ну, а главное нашим людям, которые живут, радуются и чувствуют себя гордыми от того, что живут в нашей стране», — сказал председатель Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности.
Также сенатор ожидает, что взятый Владимиром Путным курс выведет Россию на передовые позиции в мировой экономике. А отношения с другими государствами неизбежно наладятся.
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