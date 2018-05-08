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РФ никогда не будет действовать во вред безопасности какой-либо страны — Лавров
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РФ никогда не будет действовать во вред безопасности какой-либо страны — Лавров 

ТК «Звезда» 48 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Россия никогда не будет действовать во вред безопасности какой-либо страны и открыта к честному диалогу с партнерами и поиску баланса интересов. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
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