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Грызлов и Нарышкин примут участие в определении будущего Дмитрия Медведева
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Грызлов и Нарышкин примут участие в определении будущего Дмитрия Медведева 

Ридус 57 минут назад
Бывший спикеры Госдумы Борис Грызлов и Сергей Нарышкин примут участие в заседании нижней палаты, в хоже которого будет рассматриваться вопрос о назначении Дмитрия Медведева на пост премьер-министра.
Кроме того, на заседание приглашены председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Счетной палаты Татьяна Голикова, председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, председатель ЦИК России Элла Памфилова.
Еще приглашения получили секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев, президент РАН Александр Сергеев, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль, руководители законодательных органов власти субъектов Федерации, представители общественных организаций, делового сообщества, профсоюзов, ректоры ведущих вузов страны и другие деятели.
Напомним, что в понедельник после инаугурации президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведевдля полуения согласия депутатов на назначение его премьер-министром РФ.
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