Госдума утвердила на посту премьер-министра Дмитрий Медведева 

Его назначение одобрили 374 депутата. Против высказались 56. Голосование было открытым, а вопрос о главе кабинета министров стал единственным на заседании. Кандидатуру Медведева в нижнюю палату парламента президент внес в понедельник, сразу после своей инаугурации. Теперь лидеру страны остаётся подписать соответствующий указ.
Ранее Дмитрий Медведев озвучил кадровые предложения о составе своей команды и провел серию традиционных консультаций с думскими фракциями. В частности, он предложил назначить министра финансов Антона Силуанова первым вице-премьером, а замглавы правительства по спорту Виталия Мутко — вице-премьером по строительству.
Медведев после голосования заверил, что осознает степень ответственности и все трудности, с которыми столкнется правительство. Но заверил, что предпримет все необходимые усилия для решения поставленных задач. Он поблагодарил парламентариев за оказанное доверие. Медведев стал 13-м главой правительства за время существования независимой России и третьим премьер-министром, переизбранным на второй срок.