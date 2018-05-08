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Лавров напомнил об открытости России к международному диалогу
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Лавров напомнил об открытости России к международному диалогу
РИА Новости
1 час назад
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Фото:
РИА Новости
Лавров:
РФ
никогда не будет действовать во вред безопасности какой-либо страны, открыта к честному диалогу с партнерами и поиску баланса интересов
РИА Новости
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