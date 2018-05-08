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Председатель избиркома СК получил благодарность президента
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Председатель избиркома СК получил благодарность президента 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Председатель избиркома СК Евгений Демьянов получил благодарность президента, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе избирательной комиссии.
Евгений Демьянов участвовал в церемонии инаугурации президента 7 мая 2018 года в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Председателей региональных избиркомов пригласили на торжество вместе с многочисленными представителями всех властей власти из регионов России.
Владимир Путин отметил слаженную работу избирательных комиссий по всей стране, организовавших выборы на самом высоком уровне. Евгения Демьянова, руководившего работой избиркома в Ставропольском крае, президент наградил благодарностью за активное участие в подготовке и проведении выборов.
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