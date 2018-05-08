Министр иностранных дел ФРГ в четверг посетит Москву 

В четверг, 10 мая, министр иностранных дел Германии Хайко Маас прилетит в Москву. Об этом сообщает пресс-служба МИД Федеративной республики Германия.
Поездка в Москву пройдет в рамках его первого турне после вступления в должность в марте. Как сообщается, Маас планирует обсудить со своим российским коллегой положение в Сирии и на востоке Украины, а также российско-германские отношения в целом. Также, по словам официального представителя МИД ФРГ, Хайко Маас планирует обсудить тему соглашения по Иранской ядерной программе, а также общую обстановку на Ближнем Востоке. Так, Германию волнует намерение США выйти из соглашения по иранской ядерной программе и снова встать на путь санкционной политики по отношению к Тегерану. Напомним, Российская Федерация и ФРГ находятся среди стран, подписавших соглашение, которое было заключено при активном участии и посредничестве России.
Стоит заметить, что в последнее время глава дипломатического ведомства ФРГ подвергается серьезной критике со стороны своих однопартийцев социал-демократов и оппозиции в Бундестаге прежде всего из-за жестких заявлений в отношении России. В пример ему ставится стратегическая дипломатия Франка-Вальтера Штайнмайера, который ныне занимает пост президента Германии.