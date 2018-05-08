Маас обсудит с Лавровым 10 мая Сирию и Украину 

БЕРЛИН, 8 мая. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас 10 мая посетит Москву, где обсудит со своим российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию на востоке Украины, Сирию и германо-российские отношения. Об этом сообщили во вторник во внешнеполитическом ведомстве ФРГ.
"Наряду с другими встречами он проведет встречу с Сергеем Лавровым и, помимо прочего, обсудит обстановку в Сирии и на востоке Украины, а также германо-российские отношения", — сообщили в МИД ФРГ.
Источник ТАСС в МИД РФ подтвердил, что «переговоры запланированы в Москве на 10 мая».
Маас был назначен главой германского внешнеполитического ведомства в марте. В конце апреля Лавров и Маас провели первый телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирии и дальнейшие шаги в рамках «нормандского формата» (Россия, Украина, Франция, ФРГ).
Как сообщалось ранее, Россию также планирует посетить 13-14 мая министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер, а 18 мая ожидается визит в Сочи канцлера Германии Ангелы Меркель.