Маас обсудит с Лавровым 10 мая Сирию и Украину

"Наряду с другими встречами он проведет встречу с Сергеем Лавровым и, помимо прочего, обсудит обстановку в Сирии и на востоке Украины, а также германо-российские отношения", — сообщили в МИД ФРГ.

Источник ТАСС в МИД РФ подтвердил, что «переговоры запланированы в Москве на 10 мая».

Маас был назначен главой германского внешнеполитического ведомства в марте. В конце апреля Лавров и Маас провели первый телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирии и дальнейшие шаги в рамках «нормандского формата» ( Россия , Украина, Франция , ФРГ).