Лавров: Россия надеется на скорую встречу министров «нормандской четверки»

"Что касается времени созыва министерской встречи нормандской четверки, это инициатива, которую мы поддержали, высказались за то, чтобы мы хорошо подготовили этот контакт, а по срокам нужно договариваться ", — сказал Лавров в ходе пресс— конференции в Москве со своим германским коллегой.

"Я надеюсь, что не будет отложен этот контакт на долгий период, но нужно найти даты, которые всех устраивают", — заявил глава МИД.