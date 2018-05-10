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Лавров: Россия надеется на скорую встречу министров «нормандской четверки»
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Лавров: Россия надеется на скорую встречу министров «нормандской четверки» 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что встречу министров нормандской четверки по Украине нужно хорошо подготовить, но Москва надеется, что она не будет отложена надолго.
"Что касается времени созыва министерской встречи нормандской четверки, это инициатива, которую мы поддержали, высказались за то, чтобы мы хорошо подготовили этот контакт, а по срокам нужно договариваться ", — сказал Лавров в ходе пресс— конференции в Москве со своим германским коллегой.
"Я надеюсь, что не будет отложен этот контакт на долгий период, но нужно найти даты, которые всех устраивают", — заявил глава МИД.
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