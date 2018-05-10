Карасин: Вопрос встречи глав МИД «нормандской четверки» обсуждается

"Пока ее сроки не определены. Разговоры об этой встрече идут, но даты пока нет", — цитирует ТАСС слова российского дипломата.

Встреча глава внешнеполитических ведомств России, Германии, Франции и Украины по ситуации в Донбассе должна была пройти в феврале на полях Мюнхенской конференции по безопасности, но тогда она так и не состоялась.