Карасин: Вопрос встречи глав МИД «нормандской четверки» обсуждается 

Переговоры о проведении очередной встречи министров иностранных дел «нормандской четверки» (Россия, ФРГ, Франция, Украина) ведутся, однако дата проведения мероприятия пока не определена. Об этом заявил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
"Пока ее сроки не определены. Разговоры об этой встрече идут, но даты пока нет", — цитирует ТАСС слова российского дипломата.
Встреча глава внешнеполитических ведомств России, Германии, Франции и Украины по ситуации в Донбассе должна была пройти в феврале на полях Мюнхенской конференции по безопасности, но тогда она так и не состоялась.
В четверг в немецком Аахене президент Украины Петр Порошенко, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель проводят переговоры. Ожидается, что на встрече будет обсуждаться вопрос размещения миротворцев ООН в Донбассе.