Ещё
Карасин: Вопрос встречи глав МИД «нормандской четверки» обсуждается
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Карасин: Вопрос встречи глав МИД «нормандской четверки» обсуждается 

Российская Газета 18 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Переговоры о проведении очередной встречи министров иностранных дел «нормандской четверки» (Россия, ФРГ, Франция, Украина) ведутся, однако дата проведения мероприятия пока не определена. Об этом заявил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
"Пока ее сроки не определены. Разговоры об этой встрече идут, но даты пока нет", — цитирует ТАСС слова российского дипломата.
Встреча глава внешнеполитических ведомств России, Германии, Франции и Украины по ситуации в Донбассе должна была пройти в феврале на полях Мюнхенской конференции по безопасности, но тогда она так и не состоялась.
В четверг в немецком Аахене президент Украины Петр Порошенко, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель проводят переговоры. Ожидается, что на встрече будет обсуждаться вопрос размещения миротворцев ООН в Донбассе.
Российская Газета: последние новости
Песков прокомментировал инцидент с ветераном на Красной площади ВЦИОМ: Более 82% россиян одобряют работу Путина За вовлечение детей в несанкционированные акции предложили штрафовать
Комментарии  Ещё 20 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ловушка для России: нефть уходит за $80398
Убийца байкеров покончил с собой в СИЗО117
Медведев предложил Дворковичу новую должность152
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1257
Пока вы спали: Доллар угрожает кризисом84
Видео
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
10:41
Медведев предложил Дворковичу новую должность
Экономика
00:21
Украинский мусор перекрыл реку в Словакии
В мире Украина
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
00:13
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Шоу-бизнес
10:49
Пилот истребителя ВМС США задохнулся в небе над Сирией
Армия Происшествия
00:50
Депутат Рады обошел запрет на георгиевские ленты
В мире Украина
01:42
Израиль предупредил Россию перед крупнейшей атакой
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение