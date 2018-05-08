ЛДПР предложила шесть кандидатов в правительство

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ЛДПР предложила шесть кандидатов в новое правительство 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Фракция ЛДПР предложила кандидату на пост председателя правительства Дмитрию Медведеву шесть кандидатов на должности министров в составе нового кабмина, сообщил РИА Новости лидер фракции Владимир Жириновский.
"У нас целая плеяда молодых специалистов, готовых занять должности в кабинете министров. Поэтому мы предложили Дмитрию Медведеву наших кандидатов, которые бы могли войти в новый состав кабинета министров. Среди них Борис Чернышов, Михаил Дегтярев, Александр Курдюмов, Владимир Сысоев, Ярослав Нилов, Алексей Островский", — сказал Жириновский.
По его словам, замглавы комитета Госдумы по образованию Борис Чернышов мог бы стать министром образования, глава думского комитет по спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев в свою очередь мог бы возглавить созданное министерство по делам туризма.
Кроме того, депутат ЛДПР и бывший вице-губернатор Нижегородской области Александр Курдюмов, по мнению Жириновского, мог бы занять пост главы министерства строительства и ЖКХ, первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир Сысоев — министра природных ресурсов. Кандидатуру главы комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова предложили Медведеву на должность министра труда, а губернатор Смоленской области Алексей Островский — на пост министра юстиции.
"Все они — достаточно молодые люди, но уже успели себя проявить, потому что давно работают именно в своих сферах", — подчеркнул Жириновский.
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