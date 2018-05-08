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КПРФ не предложит кандидатов в правительство
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В КПРФ не планируют предлагать кандидатов в новое правительство 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КПРФ не планирует предлагать кандидатов от партии в новое правительство, заявил во вторник первый замруководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев.
"Если компания старая, то какие тут предложения? Это все детский сад", — сказал Коломейцев РИА Новости, отвечая на вопрос о том, какие кандидатуры коммунисты планируют предложить в качестве министров в новый кабмин.
Госдума во вторник на пленарном заседании рассмотрит кандидатуру Дмитрия Медведева на пост председателя правительства. В понедельник после своей инаугурации президент РФ Владимир Путин предложил ГД рассмотреть кандидатуру Медведева на пост премьер-министра. Прошлое правительство ушло в отставку в день инаугурации.
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