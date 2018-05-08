«ЕР» готова предложить кандидатов в правительство

"Единая Россия" предложит своих кандидатов в органы исполнительной власти после того, как станет известна структура нового правительства, заявил первый замруководителя фракции ЕР Андрей Исаев.
"Фракция будет предлагать своих представителей в структуры исполнительной власти, но для этого нужно понять, какова структура (нового правительства). У нас нет задачи кого-то на какой-либо пост трудоустроить, поэтому мы должны понять, какова структура и есть ли у нас специалисты для работы именно в этой структуре", — заявил РИА Новости Исаев.
Госдума во вторник на пленарном заседании рассмотрит кандидатуру Дмитрия Медведева на пост председателя правительства. В понедельник после своей инаугурации президент РФ Владимир Путин предложил ГД рассмотреть кандидатуру Медведева на пост премьер-министра. Прошлое правительство ушло в отставку в день инаугурации.