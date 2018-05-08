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Грызлов и Нарышкин приглашены в Думу
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Грызлов и Нарышкин приглашены в Думу на обсуждение кандидатуры Медведева на пост премьера 

ТАСС 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Экс-спикеры Госдумы Борис Грызлов и Сергей Нарышкин приглашены во вторник на заседание нижней палаты парламента, где будет рассматриваться вопрос о даче согласия президенту на назначение Дмитрия Медведева на пост председателя правительства РФ.
"На пленарное заседание, в ходе которого будет рассмотрен вопрос о даче согласия президенту России на назначение председателя правительства РФ, приглашены председатель Госдумы четвертого и пятого созыва Борис Грызлов и председатель Госдумы шестого созыва, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин", — сообщили ТАСС в пресс-службе палаты, отвечая на соответствующий вопрос.
Также на заседание приглашены председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Счетной палаты Татьяна Голикова, председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, председатель ЦИК России Элла Памфилова. Приглашения направлены секретарю Общественной палаты Валерию Фадееву, президенту РАН Александру Сергееву, президенту НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президенту Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" Леониду Рошалю, руководителям законодательных органов власти субъектов Федерации, представителям общественных организаций, делового сообщества, профсоюзов, ректорам ведущих вузов страны и другим деятелям.
В понедельник президент РФ Владимир Путин после инаугурации внес в Госдуму кандидатуру Медведева для получения согласия на назначение председателем правительства. В этот же день на встрече с фракцией "Единая Россия" Медведев заявил, что предложит Путину кандидатуры Максима Акимова, Татьяны Голиковой, Ольги Голодец, Алексея Гордеева, Юрия Борисова, Виталия Мутко, Дмитрия Козака и Константина Чуйченко на посты вице-премьеров.
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