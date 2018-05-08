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Токио анонсировал «значимую встречу» в Москве
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Токио анонсировал «значимую встречу» заместителей глав МИД в Москве 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Глава МИД Японии Таро Коно анонсировал проведение переговоров заместителя министра иностранных дел страны Такэо Мори и его российского коллеги Игоря Моргулова, выразив надежду, что встреча «будет значимой» и стороны смогут «значительно продвинутся к заключению мирного договора».
Он уточнил, что в ходе переговоров, запланированных на 11 мая, речь пойдет, в том числе, о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Встреча Моргулова и Мори состоится в преддверии визита в Россию премьер-министра Японии Синдзо Абэ, передает РИА «Новости».
Ранее Абэ выразил надежду на углубление взаимопонимания с Россией и развитие новых проектов.
Напомним, в феврале премьер Японии Синдзо Абэ изъявил желание после выборов российского президента посетить Россию с визитом и провести встречу на высшем уровне.
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