Раскрыты подробности захвата Украиной судна «Норд»

Захваченное Украиной в Азовском море крымское судно "Норд" находилось в водах совместного пользования, в 10 километрах от условной границы территориальных вод Украины, его силовой захват был абсолютно незаконным, заявил РИА Новости вице-премьер крымского правительства — постпред региона при президенте России Георгий Мурадов

Он пояснил, что воды Азовского моря, где было задержано судно, не делимитированы: существует лишь условная пятикилометровая граница территориальных вод, в которые заходить не принято.

"Подчеркну: судно было в водах общего пользования, в 15 километрах от берега. Его пиратским образом захватили и отбуксировали в Бердянск", — сказал Мурадов, комментируя задержание российского судна.

Украинские пограничники 25 марта задержали судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они — граждане России. При этом Киев считает их украинскими гражданами. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

Двум членам экипажа удалось вернуться в Крым, остальные по-прежнему находятся на Украине. Капитану "Норда" инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". Ему грозит до пяти лет лишения свободы.