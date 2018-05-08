Приморье активно поддерживает все инициативы Президента России

На инаугурации Президента России в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца собрались представители всех ветвей власти, общественных организаций, дипломатического корпуса, науки. Началась церемония с торжественного внесения Государственного флага России , Штандарта Президента, Конституции России и Знака Президента России.

В соответствии со статьей 82 Конституции РФ в присутствии членов Совета Федерации , депутатов Государственной Думы и судей Конституционного Суда РФ Владимир Путин принес присягу народу России.

«Клянусь при осуществлении полномочий Президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу», — произнес избранный Президент, положив правую руку на специальный экземпляр главного документы страны.

После чего Председатель Конституционного Суда Валерий Зорькин объявил о вступлении Владимира Путина в должность Президента России

Обращаясь с приветственным словом ко всем гражданам РФ и соотечественникам за рубежом, Владимир Путин подчеркнул, что цель его жизни — служение людям и Отечеству.

«Считаю своим долгом и смыслом всей своей жизни сделать все для России, для ее настоящего и будущего — мирного и процветающего, для сбережения и продолжения нашего великого народа, для благополучия в каждой российской семье», — заявил он.

Президент назвал направления, которые стоят в центре его политики внутри страны, — это новое качество жизни, благополучие, безопасность, здоровье человека.

«Наш ориентир — это Россия для людей, страна возможностей для самореализации каждого человека», — акцентировал внимание Владимир Путин.

Глава государства еще раз поблагодарил всех граждан страны за поддержку на выборах Президента России.

Напомним, что на выборах 18 марта 2018 года Владимир Путин набрал 76,69% голосов. За действующего Президента проголосовало и большинство жителей Приморского края. По мнению Андрея Тарасенко, выбор приморцев — свидетельство высокого уровня доверия главе государства и поддержки инициированного им курса преобразований в стране.