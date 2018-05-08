Темер с похвалой отзывается о Путине и говорит, что российский президент демонстрирует свою «открытость миру»

В ходе своего выступления в минувшую пятницу (4 мая) президент Мишель Темер с похвалой отозвался о своем коллеге Владимире Путине и рекомендовал прочесть собрание интервью, взятых у российского президента режиссером Оливером Стоуном

Выступая на факультете Высшей школы рекламы и маркетинга в Сан-Паулу, Темер сказал, что идеи Путина действительно «заслуживают внимания». В 2017 году Стоун выпустил документальный фильм и книгу о российском президенте.

«Там много ценных наблюдений. Когда смотришь на Россию , создается впечатление, что это закрытая система и т. д. Политическая система страны и в самом деле не отличается особой открытостью. Однако ее идейная концепция — это открытость миру. Он говорит в высшей степени любопытные вещи», — сказал Темер.

Зашел разговор и о войне в Сирии , где сталкиваются интересы США и России. «Его [Путина] спросили про Сирию, и он ответил: посмотрите, если Россия не вмешается, так называемое Исламское государство (террористическая организация, запрещена в России — прим. ред.) возьмет все под свой контроль и создаст серьезнейшую проблему для региона и прочих стран, в частности Соединенных Штатов», — сказал Темер.

Бывший лидер Партии бразильского демократического движения также упомянул о том, что его российский коллега призывает «своих американских друзей к сближению», чтобы обе страны могли сократить расходы на разведку.

В ходе конференции Темер вспомнил и о состоявшемся в 2016 году — несколько месяцев спустя после своего вступления в президентскую должность — разговоре с Путиным: обсуждался проект, впоследствии ставший законом о пороге госрасходов.

«По его просьбе я даже отправил ему предварительные поправки, которые мы уже предложили Национальному конгрессу, со всеми обоснованиями», — сказал Темер.

По словам бразильского президента, позднее они вернулись к обсуждению этой темы: «Он сказал: „Мы предпринимаем похожие меры предосторожности“».

«России приходится решать те же экономические проблемы, что и нам, хотя она является более крупной державой», — заключил Темер.