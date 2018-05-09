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Путин предложил тост за поколение победителей
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Путин предложил тост за поколение победителей 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
На торжественном приеме в Кремле по случаю 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне президент Владимир Путин поднял тост за мир, за поколение победителей, за Россию.
"Это истинно народный праздник, торжественный и гордый, скорбный и очень теплый, личный, — заметил глава государства. — Он дорог каждой семье, где сегодня чествуют родных и близких, переживших войну, вспоминают тех, кто погиб, пропал без вести, тех, кого уже нет в семейном кругу. Но все они навеки с нами, в каждом новом дне, который оплачен их отвагой и самопожертвованием".
"Мы всегда будем помнить храбрых героев и скромных тружеников Победы, храним эту память в сердце, в семейных альбомах, в кадрах кинохроники, в песнях военных лет, в нескончаемом людском потоке "Бессмертного полка", — подчеркнул президент.
"Мы гордимся вами, преклоняемся перед вашим мужеством, — сказал ветеранам Владимир Путин. — У вас был один долг: сберечь Отечество. И все вы прошли через нечеловеческие испытания. Самые пронзительные чувства вызывают судьбы детей. Тысячи подростков сражались на фронтах и в партизанских отрядах, днями и ночами трудились в тылу, не щадили себя ради Победы. Преданность Родине помогала вам все преодолеть, быть на высоте человеческого достоинства: и в войну, и в послевоенное время".
"Вы всегда ценили дружбу и взаимоподдержку. Эти качества были опорой во всех ваших делах. Вы вместе восстанавливали страну, строили города, новые фабрики и заводы, поднимали целинные земли, добивались выдающихся успехов в науке, технике, культуре. Ваша жизнь, судьба — это великий пример единства народа и служения Отечеству, пример для нас и для будущих поколений. Мы всегда будем верны вашему примеру", — заверил глава государства.
Президент обратился ко всем ветеранам Великой Отечественной войны, где бы они ни жили. "Я со многими из них встречался в разных странах. Они все — герои. Мы все преклоняем головы перед их подвигом", — сказал он и предложил тост "за мир, за поколение победителей, за Россию!".
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