Посол РФ в Лондоне сомневается в желании Мэй наладить диалог с Москвой

Яковенко подчеркнул желание сторонников консервативной партии выставить Великобританию в качестве «лидера» усилий западных стран «привлечь Россию к ответу». «Создается впечатление, что кабинет Терезы Мэй не заинтересован в нормально функционирующих двусторонних отношениях, которые после отравления в Солсбери достигли нового дна», — указал Яковенко.

Он заявил о провокационных попытках британских властей подготовить общество к «российской кибератаке», вслед за которой Лондон пойдет на ответные меры: «Британскую общественность готовят к массированной кибератаке против России, которая будет объявлена ответной, но на самом деле будет представлять собой ничем не спровоцированное применение силы».

Яковенко назвал действия правительства Великобритании попыткой скрыть улики, которые позволили бы установить круг лиц, стоящих за отравлением экс-полковника ГРУ : «Судите сами: домашние животные Сергея Скрипаля были кремированы без взятия анализов на наличие нервно-паралитических веществ. А дезинфекция якобы зараженной территории, как сообщается, будет включать в себя снос дома Сергея Скрипаля, паба The Bishop’s Mill и ресторана Zizzi.»

Он не оставил без внимания и меру по ограничению деятельности российских СМИ, напомнив о расследовании, которое начали в отношении канала RT. В посольстве сообщили, что публикацию Яковенко направили представителям британской прессы, однако, статья так и не была размещена в вышедших в печать номерах.