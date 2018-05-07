Эксперт прокомментировал новые «майские указы» Путина

«Майские указы» — это своего рода контакт президента Владимира Путина с населением России , вот в чём заключается их суть. В их основу легли предвыборные обещания, которые дал глава государства во время своей предвыборной кампании», — сказал Марков.

По его словам, на основании диалога с гражданами сформировался определённый запрос, россияне поручили главе государства выполнить эту задачу, которую он поручит своему правительству.

Ранее Путин поручил правительству обеспечить вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира до 2024 года.

Также Путин поручил правительству к 2024 году обеспечить вхождение России в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.