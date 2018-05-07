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Волкер призвал усилить санкции против России
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Волкер призвал усилить санкции против России 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine /
Санкции против РФ следует усиливать, заявил спецпосланник госдепартамента США по Украине Курт Волкер.
"С моей точки зрения, санкции — это важный инструмент, к которому нужно все больше добавлений, потому что если они статичны, к ним привыкнут, а если думают, что они будут сняты, тогда их переждут", — сказал Волкер, обсуждая четырехлетнюю годовщину введения санкций США и ЕС против России.
США и ЕС ввели против России санкции в 2014 году из-за разногласий по Украине, Россия ответила собственными контрсанкциями.
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