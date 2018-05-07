Госдеп признал неэффективность санкций против России

«Не думаю, что можно сдержать поведение — Россия будет делать то, что собиралась», — цитирует РИА «Новости» его слова.

Вместе с тем, по мнению дипломата, несмотря на отсутствие «драматического эффекта», ограничительные меры сказались на взаимодействии России с другими государствами, особенно европейскими. По его мнению, в настоящее время РФ стремится разобщить Евросоюз и в то же время — наладить сотрудничество с отдельными странами в его составе.

При этом Волкер считает, что санкции все еще могут быть полезны и от них пока не нужно отказываться.

«С моей точки зрения санкции — это важный инструмент, к которому нужно все больше добавлений, потому что, если они статичны, к ним привыкнут, а если думают, что они будут сняты, тогда их переждут», — сказал он.

В марте Волкер во время выступления в варшавском филиале Фонда Маршалла предложил вводить персональные санкции против лиц, посетивших Крым