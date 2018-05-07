Владимир Путин: Мы добьемся успеха. Верю — так и будет!

В понедельник, 7 мая, в Кремле прошла инаугурация президента России Владимира Путина . В ходе церемонии глава государства произнес торжественную клятву и выступил с обращением к народу.

Церемония инаугурации стала для Владимира Путина четвертой в политической карьере. Высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет.

Положа руку на особый экземпляр Конституции РФ , Владимир Путин произнес присягу в присутствии сенаторов, депутатов, судей Конституционного суда и 3,5 тысячи специальных гостей.

По традиции президент поблагодарил проголосовавших за него россиян.

«ВМ» ВЕЛА ОНЛАЙН-ТРАСЛЯЦИЮ ИНАУГУРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ИНАУГУРАЦИОННОЙ РЕЧИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА

ЗА КАЖДЫМ СЛОВОМ — КОНКРЕТНОЕ ДЕЛО

Сразу же после вступления в должность президента России Владимира Путина ведущие политологи, деятели культуры и спорта, доверенные лица главы государства на прошедших выборах, опрошенные «ВМ», высказали свое мнение о том, на чем он может сосредоточить свое внимание после церемонии инаугурации. А изменения в системе управления государством уже начались — причем довольно серьезные.

— Я верю во Владимира Путина, верю, что наш Президент влюблен в Россию. И народ отвечает ему взаимностью. Это показали итоги голосования на выборах главы государства 18 марта. Владимир Владимирович никогда не даст поставить Россию на колени. Всем русофобам он отвечает без смягчения, с должным отпором (далее…).

Мария Киселева , трехкратная Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию:

— Я была доверенным лицом Владимира Путина на прошедших президентских выборах потому, что я вижу, как меняется наша страна, спортивная сфера, в которой я работаю много лет. И президент Путин всегда был и остается гарантом этих позитивных изменений (далее…).

— Идеи прорывного развития, скачка, перехода на принципиально новый уровень. Это не только вопрос технологического прорыва, общественного, но и кратное повышение качества уровня жизни. Но и также новый взгляд на внешнюю повестку, на наше окружение (далее…).

— Основное по прогнозам на грядущую шестилетку сказал сам Путин в своем Послании Федеральному Собранию. Хочу сказать по вопросу повышения пенсионного возраста. Судя по словам Путина, либеральная точка зрения, что необходимо пенсионный возраст повышать, явно не находит понимания в высших кругах страны. Расчеты дают понять, что экономического эффекта от этого не будет, а негативный социальный эффект будет и очень серьезный (далее…).

— На мой взгляд, есть два фундаментальных и принципиальных политических вопроса, которые необходимо решить в ближайшие шесть лет. Первый из них касается состояния холодной войны с Западом с высокими и непростыми ставками. Значительная часть правящей элиты, и административной, и деловой, находится в зависимости положении (далее…).

— Основной упор Владимира Путина явно будет сделан на социальную сферу. Он давал очень много серьезных обещаний в ходе избирательной кампании, и ему придется их выполнять. Для этого подготовлен комплекс очередных «майских указов», который уже в ближайшее время будет представлен. Он повысит уровень требований к органам власти для улучшения социального благополучия россиян (далее…).

— Я был доверенным лицом Владимира Путина во время его предвыборной кампании. А это означает, что я ему доверяю. Перед выборами Владимир Владимирович ознакомил нас со своей Программой, и если она будет реализована, это будет замечательно, и нашу страну ждет огромный прорыв вперед во всех направлениях и сферах (далее…).

— После назначения нового состава правительства будем ждать новых «майских указов». Задача российских строителей— реализация этих указов. Президент всегда ставит перед нами глобальные задачи. Надо мыслить масштабно и постоянно повышать планку. Мне особенно важно развитие строительной отрасли. Москва здесь показывает положительный пример: старт программы реновации дает уникальную возможность москвичам улучшить свои жилищные условия и качество жизни.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Что сделает Владимир Путин после 7 мая Колонка обозревателя «ВМ» Георгия Бовта

Какие действия предпримет Владимир Путин сразу после своей инаугурации 7 мая? Помимо, разумеется, назначения нового правительства, вокруг состава которого сейчас много домыслов и досужих рассуждений. Впрочем, соответствующие слухи будут либо опровергнуты, либо подтверждены непосредственно 7 мая и в самые первые дни после вступления в должность президента в четвертый раз. Наибольший интерес для широкой публики представляют планы Путина в области социальной политики. Какими они могут быть? (далее…)